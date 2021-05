I risultati di Serie C | i playoff | impresa del Foggia | colpo contro il Catania

(Di domenica 9 maggio 2021) Si è giocato il primo turno deidiC, la stagione è entrata ormai nella fase decisiva per la corsa promozione. Nel primo match successo del Cesena che ha avuto la meglio del Mantova, 2-1 il risultato finale.grosso del Grossetoil Lecco, il netto punteggio di 1-4 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’in. Ottima prestazione del Palermo con il Teramo (2-0) grazie a Floriano su rigore e Luperini. Ilpiù importante è stato quello delil, in gol Balde e Curcio. Bene anche la Juventus U23, Filippo Ranocchia e Brighenti trascinano i bianconeri. Ok Matelica, Juve Stabia e Albinoleffe. Triestina-Virtus Verona posticipata a causa dei casi di Coronavirus. I...

Advertising

SkySport : BENEVENTO-CAGLIARI 1-3 Risultato finale ? ? #Lykogiannis (1’) ? #Lapadula (16') ? #Pavoletti (64') ? #JoaoPedro (90… - SkySport : PARMA-ATALANTA 2-5 Risultato finale ? ? #Malinovskyi (12’) ? #Pessina (52') ? #Muriel (77’) ? #Brunetta (78') ?… - ZZiliani : Verrà il giorno che un campionato di Serie A finirà senza registrare i “comportamenti aberranti” pro #Juventus di c… - ForzaPalermoIT : #PlayoffSerie C, sarà #JuveStabiaPalermo. I risultati #SerieC #gironeC #PalermoFC #Palermocalcio - PianetaMilan : -

Ultime Notizie dalla rete : risultati Serie

(aggiornamento di Alessandro Rinoldi)C/ Diretta gol live score: impresa Grosseto, Lecco KO! DIRETTA ALBINOLEFFE PONTEDERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv ...La 35esima giornata diA , scudetto all' Inter archiviato e 2 retrocessioni acquisite , propone una lotta per posti Champions ed Europa League ancora tutta da decidere, e le battaglie per evitare il terzo posto ...Palermo come Catanzaro un anno fa, con la differenza però che la formazione rosanero, nonostante il vantaggio dei due risultati su tre per passare il turno, ...Probabili formazioni Juventus Milan: le quote. Analizziamo le scelte degli allenatori per il big match della 35^ giornata di Serie A, oggi a Torino.