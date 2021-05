I risultati di Serie A | 35ª giornata | la corsa Champions è bellissima | indicazioni per la salvezza La classifica

(Di domenica 9 maggio 2021) La 35ªdel campionato diA ha fornito importantisoprattutto per la zonaLeague e. Nel primo match colpo grosso del Napoli sul campo dello Spezia, la squadra di Gattuso si avvicina alla qualificazione inLeague. Udinese e Bologna si sono divise la posta, l’Inter ha già vinto lo scudetto ma non si ferma, i nerazzurri hanno superato la Sampdoria con il netto risultato di 5-1. Scattodella Fiorentina, 2-0 alla Lazio. Nel lunch match colpo del Sassuolo contro il Genoa, lo scontrotra Benevento e Cagliari è dei sardi. Dominio dell’Atalanta contro il Parma, pareggio tra Verona e Torino. Tutti ie la. Idi ...

PARMA - ATALANTA 2 - 5 ( Highlights - Pagelle ) 12' Malinovskyi (A), 52' Pessina (A), 76' e 86' Muriel (A), 78' Brunetta (P), 88' Sohm (P), 93' Miranchuk (A) PARMA (4 - 3 - 3): Sepe; Busi, Bruno ...A, classifica/ Diretta gol live: manita Atalanta, colpo del Cagliari! SVETTA PAVOLETTI! Il Cagliari inizia il secondo tempo con Zappa in campo al posto di Carboni. Avvio di secondo ...Serie A – Vince l’Atalanta. Il Cagliari batte il Benevento che ora rischia grosso. Tutti i risultati di questo pomeriggio di campionato. Parma-Atalanta 2-5 Benevento-Cagliari 1-3 Verona-Torino 1-1 Si ...Iniziano i playoff di Serie C. Il Palermo sfida il Teramo nel primo turno: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.