I numeri in chiaro, Maga (Cnr): «Se si vaccina e si rispettano le regole possiamo evitare il disastro dello scorso autunno» – L’intervista (Di domenica 9 maggio 2021) «Come abbiamo ormai imparato, i dati della domenica e del lunedì son da guardare con una certa attenzione, perché il numero dei tamponi elaborati è più basso: è normale vedere un numero di casi più ridotti (secondo il bollettino odierno 8.292)». Così il professor Giovanni Maga, direttore del laboratorio dell’Istituto di Genetica molecolare del Cnr di Pavia, commenta i dati sulla situazione Covid in Italia, diffusi dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. «Tuttavia – spiega Maga – già su questi dati si possono fare dei ragionamenti: da diversi giorni si registra un costante calo dei numeri dei pazienti e dei nuovi ingressi nelle terapie intensive, così come anche riportato nell’ultimo monitoraggio dell’Iss». «Inoltre – prosegue – c’è una diminuzione importante anche nella quota di persone attualmente positive: nell’arco ... Leggi su open.online (Di domenica 9 maggio 2021) «Come abbiamo ormai imparato, i dati della domenica e del lunedì son da guardare con una certa attenzione, perché il numero dei tamponi elaborati è più basso: è normale vedere un numero di casi più ridotti (secondo il bollettino odierno 8.292)». Così il professor Giovanni, direttore del laboratorio dell’Istituto di Genetica molecolare del Cnr di Pavia, commenta i dati sulla situazione Covid in Italia, diffusi dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. «Tuttavia – spiega– già su questi dati si possono fare dei ragionamenti: da diversi giorni si registra un costante calo deidei pazienti e dei nuovi ingressi nelle terapie intensive, così come anche riportato nell’ultimo monitoraggio dell’Iss». «Inoltre – prosegue – c’è una diminuzione importante anche nella quota di persone attualmente positive: nell’arco ...

