I genitori di Marco Vannini a Domenica In a pochi giorni dalla sentenza: "La giustizia esiste"

L'atteso epilogo della lunga vicenda giudiziaria legata alla morte di Marco Vannini è arrivato il 3 maggio scorso, con la conferma da parte della Cassazione delle condanne alla famiglia Ciontoli. Grande soddisfazione è stata espressa dai genitori del giovane ragazzo. Ospiti a Domenica In, Marina Conte e Valerio Vannini rivelano: "Finalmente Marco ha avuto giustizia". 

Caso Marco Vannini: condannati i Ciontoli 

Era la notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 quando Marco Vannini morì a Ladispoli, in provincia di Roma. A distanza di quasi 6 anni esatti da quella tragedia, la famiglia del giovane ragazzo ha ottenuto finalmente quella giustizia tanto inseguita e ricercata. La Corte di Cassazione ...

ale_dibattista : I genitori di Marco Vannini hanno combattuto come leoni per arrivare alla verità sulla morte del loro figlio. L'han… - miridesant : @SunrisePhl Io stessa stavo con il magone, dopo le immagini di Marco piccolo, non oso immaginare i genitori. Veder… - fanpage : A #DomenicaIn i genitori di #MarcoVannini, a pochi giorni dalla sentenza definitiva che ha condannato la famiglia… - Mp2012m : Che tenerezza, fa piangere tutto questo. Non è possibile che 4 estranei delinquenti abbiamo interrotto la vita di M… - albertosfondrin : #DomenicaIn. Sempre commovente ascoltare i genitori di Marco,trasmettono dignità nel loro immenso dolore ?? -