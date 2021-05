Hockey pista, Serie A1 2021: Forte dei Marmi e Galileo Follonica vincono gara-2 e approdano in semifinale (Di domenica 9 maggio 2021) I play-off della Serie A1 di Hockey su pista 2021 sono entrati nel vivo, e quest’oggi si sono svolte due partite valide per gara-2 dei quarti di finale, che hanno decretato la griglia delle migliori quattro. Le prime a scendere in campo sono state la GDS Impianti Forte dei Marmi e la Tierre Montebello, in un match aperto dalle reti di Giacomo Marremani e Federico Ambrosio, con Nuno Soares che ha poi accorciato le distanze. Prima del riposo Ambrosio e Lorenzo Giovannetti hanno portato dunque il punteggio sul 4-1, senza però riuscire ad indirizzare definitivamente la contesa. Nella ripresa Montebello è uscito dagli spogliatoi con gli occhi della tigre, e Massimo Tataranni, Antonio Minguelez e Diego Nicoletti hanno dunque impattato sul 4-4, portando la sfida ai tempi ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) I play-off dellaA1 disusono entrati nel vivo, e quest’oggi si sono svolte due partite valide per-2 dei quarti di finale, che hanno decretato la griglia delle migliori quattro. Le prime a scendere in campo sono state la GDS Impiantideie la Tierre Montebello, in un match aperto dalle reti di Giacomo Marremani e Federico Ambrosio, con Nuno Soares che ha poi accorciato le distanze. Prima del riposo Ambrosio e Lorenzo Giovannetti hanno portato dunque il punteggio sul 4-1, senza però riuscire ad indirizzare definitivamente la contesa. Nella ripresa Montebello è uscito dagli spogliatoi con gli occhi della tigre, e Massimo Tataranni, Antonio Minguelez e Diego Nicoletti hanno dunque impattato sul 4-4, portando la sfida ai tempi ...

