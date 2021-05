(Di domenica 9 maggio 2021) Ildi Formula 1 diin Spagna si è concluso con la vittoria di Lewis, il pilota inglese su Mercedes è arrivato avanti all’olandese Max Vertsappen e al compagno di squadra Valtteri, che chiude il podio ancora una volta a trazione britannica. Per il campione del mondo si tratta delsuccesso in quattro gare stagionali.Ladiha tagliato il traguardo al quarto posto, seguito dalla Red Bull di Sergio Perez. Sesto Daniel Ricciardo su McClaren e solo settimo l’altrosta Carlos Sainz. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

SkySportF1 : ?? HAMILTON VINCE LA BATTAGLIA ?? ?? Gara monumentale di Leclerc, Sainz in top10 I risultati ? - patriziarutigl1 : RT @fattoquotidiano: Hamilton vince il Gran premio di Barcellona. Secondo Verstappen e terzo Bottas. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc h… - fattoquotidiano : Hamilton vince il Gran premio di Barcellona. Secondo Verstappen e terzo Bottas. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc - AlessioMattana : RT @SkySportF1: ?? HAMILTON VINCE LA BATTAGLIA ?? ?? Gara monumentale di Leclerc, Sainz in top10 I risultati ? - GiaPettinelli : F1: Spagna; Hamilton vince davanti a Verstappen, quarto Leclerc - Sport - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton vince

16.42 Gp Spagna,su Verstappen A Barcellona successo di(che allunga nel Mondiale) su Verstappen. Sul podio Bottas, 4° Leclerc, 7° Sainz. Ottimo start di Verstappen, che soffia la leadership a ...Una sfida di nervi che cresce esponenzialmente quando Lewisopta per un secondo pit stop, montando un'altra gomma gialla.MONTMELÒ (SPAGNA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton vince il GP di Spagna, cogliendo il suo terzo successo stagionale in quattro gare disputate e allunga in classifica piloti sul principale inseguitore, Ma ...Lewis Hamilton vince il GP di Spagna, cogliendo il suo terzo successo stagionale in quattro gare disputate e allunga in classifica piloti sul principale inseguitore, Max Verstappen, 2° al traguardo da ...