“Ha scelto lei”. Uomini e donne, il giovane tronista ha deciso: “Non era previsto, ma…”. Anche Maria resta senza parole (Di domenica 9 maggio 2021) Grande sorpresa e scalpore nello studio di Uomini e donne. Durante la registrazione di domenica 9 maggio il tronista Massimiliano Mollicone ha fatto la sua scelta. Il fatto è che la cosa non era per niente prevista e ha lasciato tutti di stucco. Ricordate? Il protagonista di UeD era finito al centro delle attenzioni di Deianira Marzano per il suo presunto passato da attore. Così la sua partecipazione nel dating show di Maria De Filippi sarebbe solo una strategia per aumentare la propria popolarità. Perfino una sua compagna di classe aveva dichiarato: “Sta uscendo il suo vero io ma comunque sanno tutti che voleva e vuole diventare famoso, però lo facesse senza prendere per il c**o le persone”. Ora Massimiliano Mollicone torna a far discutere. Nell’ultima puntata di Uomini e ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 9 maggio 2021) Grande sorpresa e scalpore nello studio di. Durante la registrazione di domenica 9 maggio ilMassimiliano Mollicone ha fatto la sua scelta. Il fatto è che la cosa non era per niente prevista e ha lasciato tutti di stucco. Ricordate? Il protagonista di UeD era finito al centro delle attenzioni di Deianira Marzano per il suo presunto passato da attore. Così la sua partecipazione nel dating show diDe Filippi sarebbe solo una strategia per aumentare la propria popolarità. Perfino una sua compagna di classe aveva dichiarato: “Sta uscendo il suo vero io ma comunque sanno tutti che voleva e vuole diventare famoso, però lo facesseprendere per il c**o le persone”. Ora Massimiliano Mollicone torna a far discutere. Nell’ultima puntata die ...

