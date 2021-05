“Guardate la mia mano”. Iva Zanicchi posta una foto dopo l’incidente all’Isola dei famosi: “Ecco come sto” (Di domenica 9 maggio 2021) L’edizione 2021 dell’Isola dei famosi è caratterizzata dagli incidenti. Ne sa qualcosa Elisa Isoardi, costretta ad abbandonare per una ferita all’occhio, ma anche Andrea Cerioli che ha avuto un giramento di testa dopo una prova. Per non parlare di Awed, il quale ha rischiato di lasciare il gioco per essere dimagrito in modo davvero preoccupante. D’altra parte, si sa, le condizioni del reality condotto da Ilary Blasi sono particolarmente dure, diciamo pure al limite. E così questi ‘imprevisti’, in realtà, sono in qualche modo messi in conto da produzione e telespettatori. Quello che però davvero nessuno si aspettava è stato l’incidente capitato ad una degli opinionisti in studio, e cioè Iva Zanicchi. Ad un certo punto, nella puntata di venerdì 7 maggio, Iva Zanicchi ha accusato un malore. E dire che ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 9 maggio 2021) L’edizione 2021 dell’Isola deiè caratterizzata dagli incidenti. Ne sa qualcosa Elisa Isoardi, costretta ad abbandonare per una ferita all’occhio, ma anche Andrea Cerioli che ha avuto un giramento di testauna prova. Per non parlare di Awed, il quale ha rischiato di lasciare il gioco per essere dimagrito in modo davvero preoccupante. D’altra parte, si sa, le condizioni del reality condotto da Ilary Blasi sono particolarmente dure, diciamo pure al limite. E così questi ‘imprevisti’, in realtà, sono in qualche modo messi in conto da produzione e telespettatori. Quello che però davvero nessuno si aspettava è statocapitato ad una degli opinionisti in studio, e cioè Iva. Ad un certo punto, nella puntata di venerdì 7 maggio, Ivaha accusato un malore. E dire che ...

Advertising

sepiatonesskies : Mi sono seduta a tavola con i miei, ho messo su il promo di sçk per la 700esima volta e ho iniziato ad urlare a cas… - all4jjunie : dato che è stata la prima cosa che ho visto appena ho aperto gli occhi non l’ho commentata bene MA GUARDATE LA MIA… - bangtanjjunie : rido per non piangere ma guardate la mia micia - wdnesdaycafe : guardate come domani la mia media scende a vista d'occhio - sparklingsoull : ma guardate quanto era iconica mia madre il giorno del suo matrimonio -