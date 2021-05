Grave lutto nel mondo della tv | è morta la famosissima attrice Di chi si tratta

(Di domenica 9 maggio 2021) Aveva solo 59 anni ed era una delle modelle più popolari degli anni ’80. Il suo nome è legato a molti video musicali, in particolare al gruppo hard rock Whitesnake, fondato a Londra nel 1978, inoltre ha avuto una discreta carriera comedi cinema e televisione. Abbiamo il cuore spezzato e rattristato di annunciare la morte di nostra madre. Vogliamo solo dire grazie a tutti voi, ai suoi fan e ai suoi amici, per averle sempre mostrato un tale sostegno e amore. Le avete dato la vita ogni giorno. Ci manca e la amiamo e sappiamo che la sua eredità vivrà per sempre. Queste sono le parole di ieri, 8 maggio, pronunciate dalle sue amate figlie. Stiamo parlandomoTawny Kitaen che, secondo quanto riportato da Variety, ènella sua casa di Newport Beach nella mattinata ...

tvprato : Grave lutto per le suore di Iolo: vittima del Covid una suora di 42 anni impegnata nella missione in India FOTO - solocosenza : Vicini all'amico Eliseno ed alla sua famiglia - danielarom12570 : RT @mattinodinapoli: Napoli, grave lutto al Gambrinus: morta Gilda Rosati, storica cassiera - proietta : RT @blusewillis1: Napoli, grave lutto al Gambrinus: morta Gilda Rosati, storica cassiera - blusewillis1 : Napoli, grave lutto al Gambrinus: morta Gilda Rosati, storica cassiera -

Ultime Notizie dalla rete : Grave lutto

tvprato.it

Il piùdei due ha subito un'intervento chirurgico d'urgenza, mentre il secondo ha comunque ...colposo Della stessa sostanza dei sogni Mentre Gubbio oggi e domani osserva due giorni diè ...La sezione della Lega di Viareggio intende esprimere la propria vicinanza alla moglie, ai figli, al fratello Francesco e alla famiglia tutta, per questo. Lo ricorderemo per la correttezza ...E’ lutto a Viareggio per la scomparsa di Augusto Fiorini. Ex vice coordinatore di Fdi, presidente di Vox Italia Viareggio, aveva fatto del suo impegno per la città la sua ragione di vivere. La notizia ...Dopo aver combattuto a lungo contro un tumore, ieri sera il grande cuore di Tiziana Di Giusto ha smesso di battere.