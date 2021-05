Golf | Rory McIlroy riemerge dalle tenebre e trionfa al Wells Fargo Championship 2021

(Di lunedì 10 maggio 2021) Una splendida domenica di sole ein Nord Carolina ha regalato al PGA Tour l’atteso ritorno del quattro volte campione major. Il nordirlandese, dallo stop causato la passata stagione dalla pandemia, ha cominciato ad accusare molteplici problemi nel proprio gioco di fatto su tutti i colpi e sembrava finito in un vortice negativo dal quale pareva difficile uscire. Ma il campione che c’è innon ne ha voluto sapere di cedere ed è riuscito questa settimana are prepotentemente conquistando con pieno merito il. Il fantastico percorso del Quail Hollow, da sempre uno dei preferiti delista europeo che ne detiene anche il record (61) è risultato dunque ...

Due colpi di ritardo per il nordirlandeseMcIlroy e per lo statunitense Gary Woodland , secondi con 206 ( - 7). A Charlotte, un altro americano occupa il quarto posto, ovvero Luke List con 207 ( ...Sul percorso del Quail Hollow Club bella rimonta diMcIlroy , risalito dalla 73/a alla 5/a posizione alla fine di un round sottolineato da un 66 , avvalorato da 6 birdie e macchiato da un bogey. ...A Charlotte il Wells Fargo Championship dopo il "moving day" ha un nuovo leader: è l'americano Keith Mitchell che, con un parziale bogey free chiuso in 66 (-5), su un totale di 204 (67 71 66, -9), gui ...Keith Mitchell è il nuovo leader del Wells Fargo Championship. L'americano è salito al comando grazie ad un parziale bogey free chiuso in 66 (-5), su un totale di 204 (67 71 66, -9).