Goleada del Milan allo Stadium | Juve battuta 3-0

(Di domenica 9 maggio 2021) TORINO (ITALPRESS) – Ilvince meritatamente lo spareggio per la zona Champions contro unantus in confusione e sale al terzo posto in classifica, lasciando i bianconeri quinti. Pesante 0-3 all’Allianzindirizzato da un gran gol di Brahim Diaz nel recupero del primo tempo, ininfluente il rigore sbagliato da Kessie nella ripresa, prima del raddoppio di Rebic e del tris di Tomori. Nel primo la chance più importante è quella che capita alla mezzora sulla testa di Chiellini, che sull’uscita a farfalle di Donnarumma non riesce a indirizzare verso lo specchio della porta rimasto sguarnito. Nel primo minuto di recupero arriva il vantaggio dei rossoneri. Lo firma Brahim Diaz, che sugli sviluppi di una punizione laterale raccoglie una respinta difettosa di Szczesny e dopo aver preso la mira fa partire un tiro a giro che si ...

...barba alle statistiche che vedono due attacchi prolifici e quella ospite come la peggior difesa...nella ripresa Il secondo tempo però è tutta un'altra storia. Borja Mayoral sblocca il ...La reazioneCrotone è rabbiosa, Messias, Simy e Golemic creano diverse chance ma Fuzato risponde presente. Al 70 la Roma sfrutta una distrazione della difesa dei pitagorici per raddoppiare con ...Rossoneri al secondo posto assieme all 'Atalanta, bianconeri quinti. TORINO (ITALPRESS) - Il Milan vince meritatamente lo spareggio per la zona Champions contro una Juventus in confusione e sale al te ...I giallorossi prima colpiscono due pali con Mkhitaryan e Mayoral, poi aprono le marcature e dilagano nel secondo tempo. C'è ancora il tempo per assistere alla doppietta di Mayora ...