Gli italiani picconano il coprifuoco. "Riaprire tutto, ma regole rigide" (Di domenica 9 maggio 2021) L' aumento del numero dei vaccinati lascia ben sperare che a breve il Coronavirus potrà fare meno paura. È anche vero però che nel frattempo, pur calando il numero giornaliero dei contagiati, i ... Leggi su quotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) L' aumento del numero dei vaccinati lascia ben sperare che a breve il Coronavirus potrà fare meno paura. È anche vero però che nel frattempo, pur calando il numero giornaliero dei contagiati, i ...

Advertising

reportrai3 : CINA: MONITORATE MIGLIAIA DI PERSONE NEL MONDO. TEAM ZHENHUA LEAKS PARLA A REPORT Una startup di Shenzhen legata al… - ale_dibattista : Condannati in appello due carabinieri a 13 anni per l'omicidio di Stefano Cucchi. Grazie ad Ilaria e alla sua ten… - SeaWatchItaly : La versatile motovedetta Ubari 660, regalata dall'Italia alla Libia, viene usata sia per catturare e deportare le p… - anubi_matt : RT @Lucrezi97533276: È stato sospeso il programma di Alberto #Angela per bassi ascolti. Diamo una mano a #Ulisse il piacere della scoperta… - cattivamamy : Non credo siano tutti gli Italiani a rimpiangerlo,solo quelli che ne traevano beneficio. -