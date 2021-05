Giro d'Italia, seconda tappa: il belga Merlier vince sprint a Novara (Di domenica 9 maggio 2021) Il belga Tim Merlier ha vinto allo sprint la 2/a tappa del 104/o Giro d Italia di ciclismo, da Stupinigi (Nichelino) a Novara, lunga di 179 chilometri. Filippo Ganna ha conservato la maglia rosa. ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 9 maggio 2021) IlTimha vinto allola 2/adel 104/odi ciclismo, da Stupinigi (Nichelino) a, lunga di 179 chilometri. Filippo Ganna ha conservato la maglia rosa. ...

