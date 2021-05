Giro d'Italia, domani si passa da Asti direzione Canale (Di domenica 9 maggio 2021) Partenza e ripartenza. Il Giro d'Italia numero 104 è iniziato sabato 8 maggio dal centro di Torino con un motivo in più di interesse: il ritorno del pubblico ad un evento sportivo dopo i lunghi mesi ... Leggi su gazzettadasti (Di domenica 9 maggio 2021) Partenza e ripartenza. Ild'numero 104 è iniziato sabato 8 maggio dal centro di Torino con un motivo in più di interesse: il ritorno del pubblico ad un evento sportivo dopo i lunghi mesi ...

Advertising

giroditalia : 'And thence we came forth to see again the stars'. The Giro d'Italia 2021 is underway ?? 'E quindi uscimmo a rived… - giroditalia : La prima Maglia Rosa del 2021 verrà assegnata a Torino, al termine di una cronometro di 8,6 km. Quest’anno il Giro… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 1? ?? Torino - Torino @TISSOT ITT ?????? New best time! | Nuovo miglior tempo! ??????… - rafliberali : RT @esposito18669: Comunque chiunque altro si fosse trovato al posto di #Davigo sarebbe stato indagato nel giro di 24 ore. Però lui non è u… - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia Stupinigi-Novara LIVE: un problema meccanico costringe Albanese ad alzare bandiera bianca -… -