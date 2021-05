Giro d’Italia 2021, Remco Evenepoel guadagna ben 3 posizioni grazie agli abbuoni! Obiettivo classifica? (Di domenica 9 maggio 2021) Remco Evenepoel non è venuto in gita al Giro d’Italia 2021. Il giovane fuoriclasse belga non gareggiava dallo scorso mese di agosto, quando incappò in un terribile incidente al Giro di Lombardia, e c’erano tante incognite sulla sua condizione fisica. Per il momento l’alfiere della Deceuninck-Quick Step ha risposto presente: ieri si è destreggiato brillantemente in una cronometro individuale di 8,6 km, oggi ha avuto la personalità di andare a sprintare al traguardo volante di Vercelli e di chiudere in seconda posizione alle spalle di Filippo Ganna. Il 21enne ha così guadagnato 2 secondi di abbuono: potrebbero sembrare pochissimi, ma magari risulteranno decisivi al termine della Corsa Rosa. All’esordio in una gara a tappe di tre settimane, dopo aver passato otto mesi ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021)non è venuto in gita al. Il giovane fuoriclasse belga non gareggiava dallo scorso mese di agosto, quando incappò in un terribile incidente aldi Lombardia, e c’erano tante incognite sulla sua condizione fisica. Per il momento l’alfiere della Deceuninck-Quick Step ha risposto presente: ieri si è destreggiato brillantemente in una cronometro individuale di 8,6 km, oggi ha avuto la personalità di andare a sprintare al traguardo volante di Vercelli e di chiudere in seconda posizione alle spalle di Filippo Ganna. Il 21enne ha cosìto 2 secondi di abbuono: potrebbero sembrare pochissimi, ma magari risulteranno decisivi al termine della Corsa Rosa. All’esordio in una gara a tappe di tre settimane, dopo aver passato otto mesi ...

