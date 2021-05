Giro d’Italia 2021, Nizzolo corre con l’autocertificazione sul casco (FOTO) (Di domenica 9 maggio 2021) Un po’ di ironia al Giro d’Italia 2021 firmata Giacomo Rizzolo. Il corridore del Team Qhubeka Assos, memore delle regole per il contenimento del Covid-19, ha pensato di portare con sé l’autocertificazione, stampandola sul casco. Lo spostamento va giustificato, come sottolinea il 32enne milanese nel post Instagram in cui mostra la geniale idea per personalizzare il casco. “Da Torino a Milano, lo spostamento è determinato da: vittorie di tappa“: anche così Nizzolo strappa un sorriso agli italiani che seguono la 104^ edizione del Giro. Di seguito le FOTO del casco pubblicate dla ciclista. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giacomo Nizzolo ... Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) Un po’ di ironia alfirmata Giacomo Rizzolo. Il corridore del Team Qhubeka Assos, memore delle regole per il contenimento del Covid-19, ha pensato di portare con sé, stampandola sul. Lo spostamento va giustificato, come sottolinea il 32enne milanese nel post Instagram in cui mostra la geniale idea per personalizzare il. “Da Torino a Milano, lo spostamento è determinato da: vittorie di tappa“: anche cosìstrappa un sorriso agli italiani che seguono la 104^ edizione del. Di seguito ledelpubblicate dla ciclista. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giacomo...

