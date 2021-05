Giro d’Italia 2021, la maledizione di Giacomo Nizzolo. Sfilza di piazzamenti, mai una vittoria (Di domenica 9 maggio 2021) Giacomo Nizzolo, dal 2012 a oggi, ha conquistato dieci secondi e cinque terzi posti di tappa al Giro d’Italia. Se poi guardiamo anche a quanto fatto dal milanese negli altri grandi giri, troviamo tre podi di frazione alla Vuelta e uno al Tour. Tuttavia, giunto a trentadue anni, il campione d’Europa non ha ancora mai alzato le braccia al cielo in una corsa a tappe di tre settimane. O meglio, una volta ci riuscì, a Torino, alla Corsa Rosa del 2016, ma venne declassato a causa di una scorrettezza commessa durante la volata. Nizzolo è indubbiamente un corridore dotato di mezzi notevoli. In carriera ha vinto un titolo Europeo, due Campionati Italiani, due classifiche a punti al Giro d’Italia, svariate gare dedicate agli sprinter e anche una corsa a tappe decisamente ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021), dal 2012 a oggi, ha conquistato dieci secondi e cinque terzi posti di tappa al. Se poi guardiamo anche a quanto fatto dal milanese negli altri grandi giri, troviamo tre podi di frazione alla Vuelta e uno al Tour. Tuttavia, giunto a trentadue anni, il campione d’Europa non ha ancora mai alzato le braccia al cielo in una corsa a tappe di tre settimane. O meglio, una volta ci riuscì, a Torino, alla Corsa Rosa del 2016, ma venne declassato a causa di una scorrettezza commessa durante la volata.è indubbiamente un corridore dotato di mezzi notevoli. In carriera ha vinto un titolo Europeo, due Campionati Italiani, due classifiche a punti al, svariate gare dedicate agli sprinter e anche una corsa a tappe decisamente ...

