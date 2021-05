Giro d’Italia 2021, la classifica dei favoriti. Evenepoel aggancia Almeida, Nibali vicino a Bernal e Yates (Di domenica 9 maggio 2021) Subisce un piccolo scossone la cosiddetta “classifica dei favoriti” al Giro d’Italia 2021. La seconda tappa da Stupinigi a Novara si è risolta con una volta di gruppo come da pronostico e tutti gli uomini sulla carta in lotta per il successo finale sono giunti insieme sul traguardo. Il belga Remco Evenepoel ha però conquistato due secondi di abbuono al traguardo volante e ha agganciato il compagno di squadra Joao Almeida, ieri ottimo a cronometro. Il portoghese e il belga precedono il russo Aleksandr Vlasov (a 7” da Almeida), Domenico Pozzovivo è a 13”, Davide Formolo (a 16”). Distacco più pesante per Hugh Carthy e Pello Bilbao (a 20”), Simon Yates ed Egan Bernal ma accusano 20” e 21” dal portoghese. ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Subisce un piccolo scossone la cosiddetta “dei” al. La seconda tappa da Stupinigi a Novara si è risolta con una volta di gruppo come da pronostico e tutti gli uomini sulla carta in lotta per il successo finale sono giunti insieme sul traguardo. Il belga Remcoha però conquistato due secondi di abbuono al traguardo volante e hato il compagno di squadra Joao, ieri ottimo a cronometro. Il portoghese e il belga precedono il russo Aleksandr Vlasov (a 7” da), Domenico Pozzovivo è a 13”, Davide Formolo (a 16”). Distacco più pesante per Hugh Carthy e Pello Bilbao (a 20”), Simoned Eganma accusano 20” e 21” dal portoghese. ...

