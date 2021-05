Giro d’Italia 2021, ‘Il Mago’ Merlier vince la tappa di Novara in volata: beffati Nizzolo e Viviani (Di domenica 9 maggio 2021) Tim Merlier vince la seconda tappa del Giro d’Italia 2021: il ciclista belga batte Giacomo Nizzolo ed Elia Viviani nella volata finale di Novara Dopo la tappa inaugurale di ieri, la cronometro Torino-Torino vinta da Filippo Ganna, lo spettacolo rosa del Giro d’Italia prosegue per le strade del Piemonte con la seconda frazione odierna: partenza da Stupinigi (Nichelino), arrivo a Novara. Si tratta di 179 chilometri che compongono un percorso quasi totalmente pianeggiante, interrotto solo dopo 95 km da un GPM di quarta categoria. Traguardi volanti posti ai chilometri 139.6 e 152.8. Il primo verdetto di giornata premia un italiano, ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021) Timla secondadel: il ciclista belga batte Giacomoed Elianellafinale diDopo lainaugurale di ieri, la cronometro Torino-Torino vinta da Filippo Ganna, lo spettacolo rosa delprosegue per le strade del Piemonte con la seconda frazione odierna: partenza da Stupinigi (Nichelino), arrivo a. Si tratta di 179 chilometri che compongono un percorso quasi totalmente pianeggiante, interrotto solo dopo 95 km da un GPM di quarta categoria. Traguardi volanti posti ai chilometri 139.6 e 152.8. Il primo verdetto di giornata premia un italiano, ...

