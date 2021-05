Giro d’Italia 2021, Filippo Ganna vince il traguardo volante e si prende 3? di abbuono! (Di domenica 9 maggio 2021) Filippo Ganna non lascia nulla al caso al Giro d’Italia 2021. Il piemontese ha vinto la cronometro individuale disputata ieri per le vie di Torino e ha indossato la prima maglia rosa, oggi ha pedalato sempre davanti al gruppo insieme ai compagni di squadra della Ineos Grenadiers, facendo anche il lavoro sporco per proteggiare il suo capitano Egan Bernal, tra i favoriti per il successo finale. Il Campione del Mondo a cronometro si è distinto ancora una volta per la sua grinta, per la sua attitudine al lavoro e per la devozione alla formazione: un vero esempio, tanto che i piani alti della società lo ritengono un vero e proprio collante all’interno dello spogliatoio. Il 24enne ha lavorato praticamente fino all’ultimo chilometro per scortare il colombiano senza fargli correre rischi e ha conservato ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021)non lascia nulla al caso al. Il piemontese ha vinto la cronometro individuale disputata ieri per le vie di Torino e ha indossato la prima maglia rosa, oggi ha pedalato sempre davanti al gruppo insieme ai compagni di squadra della Ineos Grenadiers, facendo anche il lavoro sporco per proteggiare il suo capitano Egan Bernal, tra i favoriti per il successo finale. Il Campione del Mondo a cronometro si è distinto ancora una volta per la sua grinta, per la sua attitudine al lavoro e per la devozione alla formazione: un vero esempio, tanto che i piani alti della società lo ritengono un vero e proprio collante all’interno dello spogliatoio. Il 24enne ha lavorato praticamente fino all’ultimo chilometro per scortare il colombiano senza fargli correre rischi e ha conservato ...

giroditalia : 'And thence we came forth to see again the stars'. The Giro d'Italia 2021 is underway ?? 'E quindi uscimmo a rived… - giroditalia : La prima Maglia Rosa del 2021 verrà assegnata a Torino, al termine di una cronometro di 8,6 km. Quest’anno il Giro… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 1? ?? Torino - Torino @TISSOT ITT ?????? New best time! | Nuovo miglior tempo! ??????… - RaiPlay : Promossi o bocciati? ?? Le pagelle ai protagonisti del #Giro di @f_pancani sono solo su RaiPlay ?… - Cycling360net : Tim Merlier vince la Tappa 2 del Giro d’Italia. -