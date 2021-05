Giro d’Italia 2021, Elia Viviani: “Ho sprecato un’occasione” (Di domenica 9 maggio 2021) Tim Merlier (Alpecin-Fenix) ha trionfato nella seconda tappa del da Stupinigi a Novara. Il velocista belga è riuscito a sorprendere Giacomo Nizzolo del Team Qhubeka-Assos ed Elia Viviani della Cofidis. Il campione olimpico dell’Omnium nel 2016 è stato bravo a mettersi alle spalle Dylan Gronewegen, ma non è pienamente soddisfatto del suo piazzamento. Viviani descrive minuziosamente la sua volata, descrivendola come un’occasione sprecata: “Ho perso una grande occasione, la squadra aveva lavorato bene. Soprattutto Consonni ed Attilio avevano fatto molto bene, invece ho commesso l’errore di pensare che Molano si spostasse da lì mentre invece ha rallentato. Ho messo la ruota all’interno e mi sono ritrovato chiuso“. Anche Viviani quindi si è trovato in difficoltà per il comportamento di Molano, così come il ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Tim Merlier (Alpecin-Fenix) ha trionfato nella seconda tappa del da Stupinigi a Novara. Il velocista belga è riuscito a sorprendere Giacomo Nizzolo del Team Qhubeka-Assos eddella Cofidis. Il campione olimpico dell’Omnium nel 2016 è stato bravo a mettersi alle spalle Dylan Gronewegen, ma non è pienamente soddisfatto del suo piazzamento.descrive minuziosamente la sua volata, descrivendola comesprecata: “Ho perso una grande occasione, la squadra aveva lavorato bene. Soprattutto Consonni ed Attilio avevano fatto molto bene, invece ho commesso l’errore di pensare che Molano si spostasse da lì mentre invece ha rallentato. Ho messo la ruota all’interno e mi sono ritrovato chiuso“. Anchequindi si è trovato in difficoltà per il comportamento di Molano, così come il ...

