Giovanni Scialpi | il nuovo fidanzato ha 35 anni di meno È il cantante a raccontare ogni dettaglio

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 9 maggio 2021)amore per il famoso. La notizia non può che rendere felici i fan di, che senza alcun filtro ha avuto modo di presentare a tutti il suoamore. Lo ha fatto durante un’intervista rilasciata per i lettori del settimanale. Il fortunato è giovanissimo, appena 23, ed è di origini spagnole, seppur viva in Italia già da diverso tempo. Spagnolo, ma vive a Brescia, ildisi chiama Louis Pirreras. La storia d’amore tra i due nasce proprio grazie i social, dove tra una chiacchiera e l’altra hanno deciso di approfondire la loro conoscenza, fino a concordare un primo appuntamento a Roma. Il primo ...