Giovanna Zucconi | ecco chi è la moglie di Michele Serra

(Di domenica 9 maggio 2021)è giornalista, imprenditrice, autrice e conduttrice di programmi culturali per la radio e la televisione. Ha ideato e diretto per Feltrinelli “Effe”, rivista di culto tra migliaia di appassionati di libri. Inoltre vive sull’Appenino piacentino, ha un’azienda agricola dove coltiva lavanda e altre essenze per la produzione di fragranze. Ha creato “&Fonseca”, marchio di profumeria artistica che esplora le connessioni fra profumo e letteratura, arte, design. Possiamo davvero dire che è una donna dalle mille risorse.e i profumifanno coppia davvero da tantissimi anni. Lei è un’ ex giornalista che ha deciso di lasciare la carta stampata per creare “& Fonseca”, un progetto che ...