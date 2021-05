Giovanna Botteri è in tornata in Cina senza essersi vaccinata: lei stessa spiega perché (Di domenica 9 maggio 2021) A Domenica In, puntata del 9 maggio, è collegata Giovanna Botteri che a Mara Venier dice di non essersi ancora vacCinata: “Non ho ancora ricevuto neanche la prima dose perché sono tornata a Pechino all’inizio di aprile. Avrei potuto sottopormi al vaccino in Italia tra febbraio e marzo, ma in quel periodo le vacCinazioni erano appena partite e non me la sentivo di togliere dosi alle persone più anziane, che rischiano di morire se prendono il Covid”. Queste le parole dell’inviata Rai in Cina. A questo punto l’intervento dell’immunologo Francesco Le Foche, dell’Umberto I di Roma, che raccomanda alla giornalista di procedere quanto prima col vaccino: “Se fossi in lei lo farei, qualsiasi le possa capitare. L’Oms ha appena approvato anche il vaccino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) A Domenica In, puntata del 9 maggio, è collegatache a Mara Venier dice di nonancora vacta: “Non ho ancora ricevuto neanche la prima dosesonoa Pechino all’inizio di aprile. Avrei potuto sottopormi al vaccino in Italia tra febbraio e marzo, ma in quel periodo le vaczioni erano appena partite e non me la sentivo di togliere dosi alle persone più anziane, che rischiano di morire se prendono il Covid”. Queste le parole dell’inviata Rai in. A questo punto l’intervento dell’immunologo Francesco Le Foche, dell’Umberto I di Roma, che raccomanda alla giornalista di procedere quanto prima col vaccino: “Se fossi in lei lo farei, qualsiasi le possa capitare. L’Oms ha appena approvato anche il vaccino ...

