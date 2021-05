Giorno memoria | Decaro | Paese sappia trovare unità come allora

Advertising

SenatoStampa : 'La Repubblica riconosce il #9maggio, anniversario dell'uccisione di #AldoMoro, quale «Giorno della memoria», al fi… - vaticannews_it : #9maggio Dal 2007 in Italia si celebra ogni 9 maggio il Giorno della Memoria per tutte le vittime del terrorismo. 4… - marcodimaio : Il #9maggio veniva ucciso #AldoMoro, la Repubblica viveva le sue pagine più buie. Nel giorno della memoria dedicato… - AMarco1987 : RT @marcodimaio: Il #9maggio veniva ucciso #AldoMoro, la Repubblica viveva le sue pagine più buie. Nel giorno della memoria dedicato alle v… - ZenatiDavide : Anni di Piombo, Mattarella: “Ci sono ancora ombre, spazi oscuri, complicità non pienamente chiarite. Grazie alla Fr… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorno memoria

La Nuova Sardegna

... dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in una lunga intervista a Repubblica neldellaper le vittime del terrorismo e delle stragi. Tuttavia, aggiunge, "ci sono ancora ...Per Decaro quella "unità" si può trovare "pensando ai principi e ai valori di persone come Aldo Moro e come Peppino Impastato, morto nello stessoe che oggi ricordiamo con Moro. Due persone ...La Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore promuove un premio su Tiziano, dedicato alla memoria di Gemma Donata Nicolosi Dal Pozzolo. È riservato a giovani storici dell'arte under 35. Ecco come parte ...Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Ristabilire piena verità e giustizia è un passaggio ineludibile anche per trasmettere la memoria degli anni di piombo alle giovani generazioni. I ragazzi e le ragazze hanno ...