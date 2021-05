Giorno della Memoria, Fondazione Polis: “Non possiamo e non dobbiamo dimenticare” (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Oggi, 9 maggio, Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, rinnoviamo il nostro impegno quotidiano e concreto a favore dei familiari di queste stesse vittime. E lo facciamo lasciandoci guidare dalla loro compostezza e dalla loro dignità, dal loro desiderio di giustizia e dal loro esempio”. Così la vicepresidente della Fondazione Polis della Regione Campania Rosaria Manzo, che ha partecipato alla cerimonia commemorativa al Senato alla presenza del Presidente Mattarella in rappresentanza dei familiari delle vittime della strage del treno Rapido 904 del 23 dicembre 1984 (16 furono i morti di quell’attentato terroristico, 267 i feriti). “Far Memoria di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Oggi, 9 maggio,dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, rinnoviamo il nostro impegno quotidiano e concreto a favore dei familiari di queste stesse vittime. E lo facciamo lasciandoci guidare dalla loro compostezza e dalla loro dignità, dal loro desiderio di giustizia e dal loro esempio”. Così la vicepresidenteRegione Campania Rosaria Manzo, che ha partecipato alla cerimonia commemorativa al Senato alla presenza del Presidente Mattarella in rappresentanza dei familiari delle vittimestrage del treno Rapido 904 del 23 dicembre 1984 (16 furono i morti di quell’attentato terroristico, 267 i feriti). “Fardi ...

Advertising

SenatoStampa : 'La Repubblica riconosce il #9maggio, anniversario dell'uccisione di #AldoMoro, quale «Giorno della memoria», al fi… - vaticannews_it : #9maggio Dal 2007 in Italia si celebra ogni 9 maggio il Giorno della Memoria per tutte le vittime del terrorismo. 4… - CarloCalenda : Surreale rimozione. Un segretario che si dimette dando dei poltronari ai membri della classe dirigente che ha guida… - Eugenia_Ciuciu : RT @TafuniMina: ?? Buongiorno amiche, buona domenica e auguri per la festa della Mamma ?????? Can e Demet hanno postato queste due foto due… - taisab3lle : Mi è appena tornato in mente quel giorno in cui il mio ex doveva venire da me dopo che abbiamo litigato 'pesantemen… -