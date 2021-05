Giornata vittime del terrorismo | Fico | “Chiederò di rimuovere il segreto da nuovi documenti”

Advertising

Raicomspa : Il #9maggio 1978 viene ritrovato il corpo senza vita di #AldoMoro ucciso dalle Brigate Rosse. Quello stesso giorno… - _Carabinieri_ : Nella Giornata dedicata alle Vittime del terrorismo e della ricorrenza dell’omicidio di Aldo Moro nel 1978, l’Arma… - sbonaccini : Il 9 maggio 1978 venne ucciso Aldo Moro. E oggi, nella giornata della memoria delle vittime del terrorismo e delle… - Tg3web : Cerimonia in Senato, stamane, nella Giornata dedicata alle vittime del terrorismo. Il capo dello Stato ha chiesto d… - anityavava : RT @Geopoliticainfo: ????#Afghanistan Nella giornata di ieri nel distretto sciita di #Kabul di Dash-e-Barchi, vi è stata un’esplosione presso… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata vittime

"Non si possono trasformare i carnefici ine lein carnefici". Per questo, ha osservato il ministro, "abbiamo l'obbligo di ricordare chi sacrificò la propria vita per la libertà, ...La ferocia terroristica ha procurato la morte di centinaia di uomini e di donne innocenti e di servitori dello Stato dei quali oggi, nelladel ricordo delledel terrorismo, ...ROMA (ITALPRESS) – “Le cicatrici di queste ferite sono parte del nostro Dna collettivo. E’ un dolore che non si prescrive e che ci chiede oggi di proseguire con costante determinazione la strada per l ...Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, ha aperto la cerimonia per la celebrazione del Giorno della Memoria dedicato alle "Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice". A Palaz ...