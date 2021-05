Giorgia Meloni chiama Matteo Salvini: “Presto daremo all’Italia il governo che merita” (video) (Di domenica 9 maggio 2021) Segnali di ottimismo e unità nel centrodestra, i cui leader si scambiano messaggi di stima a distanza. “Grazie Matteo! Presto daremo insieme all’Italia il governo che merita. Con buona pace di chi ci vorrebbe divisi”. Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in risposta a Matteo Salvini che in un precedente tweet aveva detto: “Auguri Giorgia, sia per la Festa della Mamma che per il successo del tuo libro”. E’ il giorno in cui il centrosinistra grillino litiga sui candidati a sindaco di Roma, ma anche quello in cui il leader della Lega si ritrova a fare i conti, nel governo, con l’ennesimo sbarco in massa di migranti a Lampedusa, su cui la ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 9 maggio 2021) Segnali di ottimismo e unità nel centrodestra, i cui leader si scambiano messaggi di stima a distanza. “Grazieinsiemeilche. Con buona pace di chi ci vorrebbe divisi”. Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia,, in risposta ache in un precedente tweet aveva detto: “Auguri, sia per la Festa della Mamma che per il successo del tuo libro”. E’ il giorno in cui il centrosinistra grillino litiga sui candidati a sindaco di Roma, ma anche quello in cui il leader della Lega si ritrova a fare i conti, nel, con l’ennesimo sbarco in massa di migranti a Lampedusa, su cui la ...

