Ginnastica ritmica, World Cup 2021: secondo posto alle cinque palle per le azzurre (Di domenica 9 maggio 2021) Ottime notizie per i colori azzurri da Baku (Azerbaigian), dove è in corso la World Cup di Ginnastica ritmica. Le Farfalle guidate da Emanuela Maccarani e dallo staff dell'Accademia internazionale di Desio hanno infatti ottenuto il secondo posto nell'esercizio alle cinque palle. Grande prova delle italiane, battute solamente dalla Bulgaria (45.600). Il punteggio di 44.500 ha comunque permesso loro di conquistare la medaglia d'argento davanti all'Azerbaigian. SportFace.

