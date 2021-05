Ginnastica ritmica, l’Italia chiude in bellezza in Coppa del Mondo! Farfalle, doppio podio. Agiurgiuculese vince (Di domenica 9 maggio 2021) l’Italia ha concluso nel miglior modo possibile la propria avventura a Baku (Azerbaijan), dove è andata in scena la terza tappa della Coppa del Mondo 2021 di Ginnastica ritmica. Le Finali di Specialità (prove non olimpiche) hanno premiato il Bel Paese al termine di questa lunga trasferta che precede l’appuntamento casalingo di Pesaro. Le Farfalle, ieri stupende seconde nel concorso generale (l’all-around è l’unica gara nel programma dei Giochi), hanno conquistato un doppio secondo posto. Alessia Maurelli e compagne hanno totalizzato 44.550 con le cinque palle venendo superate dalla Bulgaria (45.600). Le ragazze di Emanuela Maccarani si sono fermate a 41.900 nell’esercizio misto (tre cerchi e quattro clavette) alle spalle sempre della Bulgaria (43.150). A completare il ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021)ha concluso nel miglior modo possibile la propria avventura a Baku (Azerbaijan), dove è andata in scena la terza tappa delladel Mondo 2021 di. Le Finali di Specialità (prove non olimpiche) hanno premiato il Bel Paese al termine di questa lunga trasferta che precede l’appuntamento casalingo di Pesaro. Le, ieri stupende seconde nel concorso generale (l’all-around è l’unica gara nel programma dei Giochi), hanno conquistato unsecondo posto. Alessia Maurelli e compagne hanno totalizzato 44.550 con le cinque palle venendo superate dalla Bulgaria (45.600). Le ragazze di Emanuela Maccarani si sono fermate a 41.900 nell’esercizio misto (tre cerchi e quattro clavette) alle spalle sempre della Bulgaria (43.150). A completare il ...

