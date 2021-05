Giacomo Urtis accusa Manuela Ferrera di essersi rifatta i glutei, lei risponde (Di domenica 9 maggio 2021) Giacomo Urtis, dopo aver sollevato il sospetto che Akash Kumar possa essersi sottoposto ad un intervento per cambiare il colore degli occhi, ha smascherato anche un presunto ritocchino di Manuela Ferrera, l’ex naufraga lampo de L’Isola dei Famosi che è rimasta più in quarantena che in Honduras. La Ferrera, di ritorno dal reality, si è infatti imbattuta in un articolo di Novella 2000 che non le è andato a genio. “Ho notato che da quando sono tornata da L’Isola dei Famosi si sta stra-parlando dei miei glutei e va beh, sono felice perché alla fine purché se ne parli. No? Però c’è un articolo su Novella 2000 in cui c’è un intervento di Giacomo Urtis e cosa mi tocca leggere? Che anche tu asserisci che il mio sederino è rifatto? So che siamo ... Leggi su biccy (Di domenica 9 maggio 2021), dopo aver sollevato il sospetto che Akash Kumar possasottoposto ad un intervento per cambiare il colore degli occhi, ha smascherato anche un presunto ritocchino di, l’ex naufraga lampo de L’Isola dei Famosi che è rimasta più in quarantena che in Honduras. La, di ritorno dal reality, si è infatti imbattuta in un articolo di Novella 2000 che non le è andato a genio. “Ho notato che da quando sono tornata da L’Isola dei Famosi si sta stra-parlando dei mieie va beh, sono felice perché alla fine purché se ne parli. No? Però c’è un articolo su Novella 2000 in cui c’è un intervento die cosa mi tocca leggere? Che anche tu asserisci che il mio sederino è rifatto? So che siamo ...

