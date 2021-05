Gerusalemme | 100 palestinesi feriti | razzo lanciato da Gaza

Advertising

Mentre a Gerusalemme est sono proseguiti per la seconda notte consecutiva violenti scontri tra manifestanti palestinesi e polizia con circa 100 feriti tra i primi, un razzo è stato lanciato da Gaza nel sud di Israele.