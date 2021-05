Gerusalemme | 100 palestinesi feriti | razzo lanciato da Gaza

Advertising

Mentre aest sono proseguiti per la seconda notte consecutiva violenti scontri tra manifestanti palestinesi e polizia con circaferiti tra i primi, un razzo è stato lanciato da Gaza nel sud di ...Razzo palestinese sul sud del paese, Tel Aviv bombarda postazioni di . - -Mentre a Gerusalemme est sono proseguiti per la seconda notte consecutiva violenti scontri tra manifestanti palestinesi e polizia con circa 100 feriti tra i primi, un razzo è stato lanciato da Gaza ne ...Un centinaio le persone ferite, tra loro un bimbo di un anno. Motivo delle violente rivolte in tutta la Città santa e in Cisgiordania, gli sgomberi pianificati a Gerusalemme est. I palestinesi si lame ...