Gb: Sala, 'congratulazioni a Khan per rielezione a sindaco Londra' (Di domenica 9 maggio 2021) Milano, 9 mag. (Adnkronos) - "congratulazioni caro Sadiq Khan per la tua rielezione a sindaco di Londra. Non vedo l'ora di lavorare insieme il prima possibile. Ben fatto". Lo scrive su Twitter il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Milano, 9 mag. (Adnkronos) - "caro Sadiqper la tuadi. Non vedo l'ora di lavorare insieme il prima possibile. Ben fatto". Lo scrive su Twitter ildi Milano, Giuseppe

Advertising

TV7Benevento : Gb: Sala, 'congratulazioni a Khan per rielezione a sindaco Londra'... - franco_sala : RT @Antonio_Tajani: Congratulazioni alla splendida #ViboValentia, scelta come #CapitaleItalianaDelLibro2021. Una grande risultato per la #C… - verso_il_fronte : Tra le varie dimenticanze di @BeppeSala c'è anche, mi pare, un messaggio di congratulazioni all'Inter per lo scudet… -