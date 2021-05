Garcia torna in Italia? Un club di Serie A su di lui. I dettagli

(Di domenica 9 maggio 2021) Rudipotrebbe far ritorno income Jose Mourinho. Le ultime sull’allenatore del Lione per la prossima stagione Rudista cercando di portare il suo Lione in Champions League: grande vittoria ieri contro il Lorient ma futuro incerto per il tecnico ex Roma che potrebbe fare ritorno in. Secondo quanto riportato da La Nazione, Commisso starebbe pensando proprio a lui per uscire dalla difficile situazione delle ultime stagioni e rilanciare così la Fiorentina in alto. Una scelta decisa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Rudi Garcia potrebbe far ritorno in Italia come Jose Mourinho. Le ultime sull'allenatore del Lione per la prossima stagione Rudi Garcia sta cercando di portare il suo Lione in Champions League: grande ... La Nazione torna sul tema allenatori, specificando che non sono in agenda colpi alla Mourinho e che in ascesa, adesso, sembra esserci Juric. Ma il profilo del prossimo tecnico viola ...