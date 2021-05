Gara F1 GP Spagna Barcellona 2021: pit stop disastroso per Giovinazzi a causa di una gomma sgonfia (Di domenica 9 maggio 2021) Inizio di Gara da dimenticare per Antonio Giovinazzi, che si augurava un Gran Premio di Spagna diverso. Sul circuito di Barcellona, il pilota dell’Alfa Romeo ha effettuato un pit stop durante il nono giro, in occasione del regime di safety car. La strategia, che sulla carta aveva un senso, si è rivelata in realtà un clamoroso fallimento. A causa di una gomma sgonfia, Giovinazzi ha infatti impiegato molto più del previsto ed ha perso secondi importanti. Attualmente staziona in ultima posizione con un ritardo notevole. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) Inizio dida dimenticare per Antonio, che si augurava un Gran Premio didiverso. Sul circuito di, il pilota dell’Alfa Romeo ha effettuato un pitdurante il nono giro, in occasione del regime di safety car. La strategia, che sulla carta aveva un senso, si è rivelata in realtà un clamoroso fallimento. Adi unaha infatti impiegato molto più del previsto ed ha perso secondi importanti. Attualmente staziona in ultima posizione con un ritardo notevole. SportFace.

