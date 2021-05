Francesco Pannofino ed il drammatico legame con il caso Moro

(Di domenica 9 maggio 2021)è stato suo malgrado protagonista del rapimento di Aldodi cui il 9 maggio ricorre il 43° anniversario della morte Il popolare attore e doppiatore, 63 anni il prossimo 14 novembre, sarà ospite il 9 maggio del salotto di Mara Venier a Domenica In. Il 9 maggio è una data importante nella Storia d’Italia, è la data in cui fu ucciso Aldo. Un evento che di fatto ha cambiato il corso delle vicende del Paese. Un fatto del quale l’attore nato a Pieve di Teco in provincia di Imperia, ma ormai romano a tutti gli effetti, è stato suo malgrado protagonista. Ripercorriamo quei tragici fatti. E’ la mattina del 16 marzo 1978 il giovane, trasferitosi con la famiglia a Roma sei anni ...

A seguire, Mara Venier ospiterà Vanessa Incontrada in studio insieme agli attori Alessandro Haber e, per presentare il film, Ostaggi . Spazio musicale dedicato al nuovo singolo ...Per rispondere alla minaccia 'tecnologica', tanti grandi nomi italiani del settore - daa Domitilla D'Amico, da Christian De Sica a Roberto Chevalier - hanno scelto di aderire ...Francesco Pannofino è stato suo malgrado protagonista del rapimento di Aldo Moro di cui il 9 maggio ricorre il 43° anniversario della morte ...Francesco Pannofino è un attore e doppiatore italiano, tra i più apprezzati dal pubblico. Nato a Pieve di Teco, in provincia di ...