Francesca Pascale e la coltivazione di cannabis light: "creerò un'azienda e farò lavorare le detenute" (Di domenica 9 maggio 2021) Francesca Pascale e la coltivazione di cannabis light: in un'intervista la donna parla dei suoi progetti lavorativi Francesca Pascale, ex fidanzata di Silvio Berlusconi, racconta a Il Mattino i suoi nuovi progetti lavorativi: "creerò un'azienda agricola che si occupi della coltivazione e lavorazione della cannabis light, facendo lavorare tutte quelle donne che, una volta uscite dal carcere, hanno bisogno di qualcuno che dia loro una seconda possibilità". Spiega che si tratta di un "progetto sociale, ambizioso, fatto in sinergia con le associazioni" e sottolinea che riguardo la legalizzazione della cannabis è "un altro tema che mi vede molto ..."

