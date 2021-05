Francesca Pascale coltiverà cannabis light: “Darò lavoro alle ex detenute” (Di domenica 9 maggio 2021) Francesca Pascale intende aprire un’azienda dedicata alla coltivazione e alla lavorazione di cannabis light, in cui potranno lavorare ex detenute. L’ex compagna di Silvio Berlusconi ha parlato del suo “progetto sociale, ambizioso” in un’intervista a Il Mattino, continuando a criticare Forza Italia per il suo avvicinamento a “una destra rabbiosa”. “Inseguire a destra i movimenti sovranisti significa snaturare quello che Berlusconi voleva che fossimo: un partito liberale moderno di respiro internazionale, al fianco dei più deboli”, ha detto la 36enne, ricordando come abbia frequentato “sin da giovane” le sedi di Forza Italia, arrivando a ricoprire ruoli dirigenziali e a essere eletta. “È proprio la legalizzazione della cannabis, un altro tema che mi vede molto lontana da una certa ... Leggi su tpi (Di domenica 9 maggio 2021)intende aprire un’azienda dedicata alla coltivazione e alla lavorazione di, in cui potranno lavorare ex. L’ex compagna di Silvio Berlusconi ha parlato del suo “progetto sociale, ambizioso” in un’intervista a Il Mattino, continuando a criticare Forza Italia per il suo avvicinamento a “una destra rabbiosa”. “Inseguire a destra i movimenti sovranisti significa snaturare quello che Berlusconi voleva che fossimo: un partito liberale moderno di respiro internazionale, al fianco dei più deboli”, ha detto la 36enne, ricordando come abbia frequentato “sin da giovane” le sedi di Forza Italia, arrivando a ricoprire ruoli dirigenziali e a essere eletta. “È proprio la legalizzazione della, un altro tema che mi vede molto lontana da una certa ...

