Francesca Manzini contro il DDL Zan: “Decreto legge di quel deficiente” (Di domenica 9 maggio 2021) Francesca Manzini su Instagram ha confessato apertamente di essere contraria alla legge contro l’omofobia ed alle manifestazioni per supportare il DDL Zan (come l’evento all’Arco della Pace dove ha parlato anche Francesca Pascale). Una dichiarazione inaspettata avvenuta su Instagram in cui si è beccato del deficiente pure Alessandro Zan, relatore del Decreto legge. “Ora stanno facendo tutti con la mano DDL Zan, il Decreto legge di quel deficiente là, che veramente… A me non piace creare movimenti, per cosa? Perché? Devo difendere chi? Noi non abbiamo bisogno di essere difesi, noi esistiamo. Sicuramente mi difendo da chi mi attacca, ma se sono persone che non hanno proprio la cultura di ... Leggi su biccy (Di domenica 9 maggio 2021)su Instagram ha confessato apertamente di essere contraria allal’omofobia ed alle manifestazioni per supportare il DDL Zan (come l’evento all’Arco della Pace dove ha parlato anchePascale). Una dichiarazione inaspettata avvenuta su Instagram in cui si è beccato delpure Alessandro Zan, relatore del. “Ora stanno facendo tutti con la mano DDL Zan, ildilà, che veramente… A me non piace creare movimenti, per cosa? Perché? Devo difendere chi? Noi non abbiamo bisogno di essere difesi, noi esistiamo. Sicuramente mi difendo da chi mi attacca, ma se sono persone che non hanno proprio la cultura di ...

Advertising

BITCHYFit : Francesca Manzini contro il DDL Zan: “Decreto legge di quel deficiente” - Dansai75 : RT @MontiFrancy82: “CULTURA VS MISTERO” AD #avantiunaltro ! PURE DI SERA”. OSPITI #ELENOIRECASALEGNO #SAFIRIALECCESE E @FrancescaManza DOME… - M0rd1cch10 : #avantiunaltro stasera alle 21.30 circa tra i concorrenti Francesca Manzini - FrancescaManza : RT @MontiFrancy82: “CULTURA VS MISTERO” AD #avantiunaltro ! PURE DI SERA”. OSPITI #ELENOIRECASALEGNO #SAFIRIALECCESE E @FrancescaManza DOME… - MontiFrancy82 : “CULTURA VS MISTERO” AD #avantiunaltro ! PURE DI SERA”. OSPITI #ELENOIRECASALEGNO #SAFIRIALECCESE E @FrancescaManza… -