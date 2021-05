FOTO Palermo | Pelagotti su Instagram | “Crederci sempre | mollare mai!”

(Di domenica 9 maggio 2021) Albertosu.PLAYOFF SERIE C, UFFICIALE: AL SECONDO TURNO SARA’ JUVE STABIA-Ilha fatto il proprio contro il Teramo e si appresta a sfidare la Juve Stabia al prossimo turno dei play off di Serie C. Uno dei protagonisti della convincente vittoria rosanero è stato la saracinesca ex Empoli, decisivo a sventare le minacce della compagine abruzzese con interventi provvidenziali. Di seguito, l'esultanza dicon una particolare esclamazione siciliana: "AMUNI!".embedcontent src="" url="https://www..com/p/COqX WXpqBc/?igshid=158ppkngc31zx"SONDAGGIO: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo di-Teramo 2-0

Un rigore dopo 8 minuti e pratica chiusa nel primo tempo (2-0): i biancorossi non pungono e sono eliminati. TERAMO – Al secondo turno dei play-off non va la squadra migliore, ma ...Finisce 2-0 allo stadio Renzo Barbera Palermo-Teramo, risultato che regala ai rosanero l'accesso al secondo turno della fase a gironi dei play off di serie C, in attesa di conoscere il prossimo avvers ...