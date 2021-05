FOTO Palermo | Di Piazza esulta dopo il successo dei rosa | “Buona la prima | bravi tutti”

(Di domenica 9 maggio 2021) Missione compiuta per illaper ilche, nella sfida di questo pomeriggio contro il Teramo, si impone con il risultato di 2-0 e conquista la qualificazione al secondo turno dei play-off per la promozione in serie B.Al "Barbera" si decide tutto nel primo tempo con le reti di Floriano su calcio di rigore e Luperini, in rovesciata. Decisive anche le parate di Pelagotti, che blinda il risultato nel secondo tempo, con due interventi convincenti. Ad attendere inero nel prossimo turno ci sarà la JuveStabia: i campani hanno pareggiato 1-1 nel derby con la Casertana strappando il pass per il secondo turno.A festeggiare l'importante risultato deianche l'ex vicepresidente del, Tony Di, con un post Facebook in ...

Gli ultras caricano i in vista del Teramo . I rosa sono pronti per scendere in campo per il match valido per il primo turno dei playoff e gli ultras hanno voluto dimostrare la loro vicinanza prima dell'arrivo della ...Un rigore dopo 8 minuti e pratica chiusa nel primo tempo (2-0): i biancorossi non pungono e sono eliminati. TERAMO – Al secondo turno dei play-off non va la squadra migliore, ma ...Dopo la vittoria di oggi contro il Teramo per 2-0 che è valsa l'accesso al secondo turno dei playoff di Serie C, il Palermo Mercoledì giocherà il secondo turno a eliminazione diretta. La squadra di Fi ...