Fotinì Peluso La Compagnia del Cigno: il nome legato all’amore per la Grecia (Di domenica 9 maggio 2021) News L’attrice interpreta ancora Barbara nella seconda stagione e oggi ha spiegato il significato del suo originalissimo nome Pubblicato su 9 Maggio 2021 Fotinì Peluso è nel cast de La Compagnia del Cigno sin dalla prima stagione. Nella fiction veste i panni di Barbara, una giovane musicista che nelle nuove puntate sta affrontando dei fantasmi dal passato molto pericolosi. A Milano si è presentato Lorenzo, un ex fidanzato che l’ha resa dipendente e per il quale la sua famiglia ha deciso di trasferirsi da Roma. Il ragazzo è riuscito a insinuarsi di nuovo nella vita di Barbara, rendendola dipendente ancora una volta. Lorenzo è riuscito a soggiogare la giovane studentessa del conservatorio, allontanandola dalla famiglia, dagli amici e dal fidanzato Domenico. Le anticipazioni de La ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021) News L’attrice interpreta ancora Barbara nella seconda stagione e oggi ha spiegato il significato del suo originalissimoPubblicato su 9 Maggio 2021è nel cast de Ladelsin dalla prima stagione. Nella fiction veste i panni di Barbara, una giovane musicista che nelle nuove puntate sta affrontando dei fantasmi dal passato molto pericolosi. A Milano si è presentato Lorenzo, un ex fidanzato che l’ha resa dipendente e per il quale la sua famiglia ha deciso di trasferirsi da Roma. Il ragazzo è riuscito a insinuarsi di nuovo nella vita di Barbara, rendendola dipendente ancora una volta. Lorenzo è riuscito a soggiogare la giovane studentessa del conservatorio, allontanandola dalla famiglia, dagli amici e dal fidanzato Domenico. Le anticipazioni de La ...

Advertising

LauraBini11 : #LaCompagniaDelCigno2 In attesa della puntata (MANCA POCHISSIMO ??, e ho pure qualche aspettativa 'speranzosa' incre… - miri899395 : una mia amica senza occhiali assomiglia troppo a fotinì peluso (un’attrice stupenda) e lei dice di no SI K MA SE TE… - LauraBini11 : #LaCompagniaDelCigno2 Scusate, mi vengono in mente cose 'a rate'??, xò volevo dire: ieri sera a #ISolitiIgnoti Foti… - kscarlett22_ : RT @unbelrumore: Fotinì Peluso è bellissima #LaCompagniaDelCigno2 - unbelrumore : Fotinì Peluso è bellissima #LaCompagniaDelCigno2 -

Ultime Notizie dalla rete : Fotinì Peluso La compagnia del cigno 2, Barbara svela: 'Suonare mi ha cambiato la vita' La compagnia del cigno 2, Fotinì Peluso (Barbara) rivela: 'Suonare mi ha cambiato la vita' Fotinì Peluso da due stagione interpreta Barbara ne La compagnia del cigno , fiction di grande successo di Rai1 che vede tra i ...

Fotinì Peluso, Compagnia del Cigno: il nome legato all'amore per la Grecia L'attrice interpreta ancora Barbara nella seconda stagione e oggi ha spiegato il significato del suo originalissimo ...

Festa Del Cinema di Roma, il red carpet di "Cosa sarà" (FOTO) Sky Tg24 La compagnia del cigno 2,(Barbara) rivela: 'Suonare mi ha cambiato la vita'da due stagione interpreta Barbara ne La compagnia del cigno , fiction di grande successo di Rai1 che vede tra i ...L'attrice interpreta ancora Barbara nella seconda stagione e oggi ha spiegato il significato del suo originalissimo ...