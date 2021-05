Fortunato Cerlino | l’incontro del passato che gli cambiò la vita

Leggi su altranotizia

(Di domenica 9 maggio 2021) L’attore, noto per il suo ruolo in Gomorra, ha raccontato un aneddoto del suoche gli ha cambiato lacon una persona fu determinante per il suo futuro, vediamo cosa ha raccontato.e quldel(Getty images)L’attore napoletanotorna oggi in tv: questo pomeriggio sarà ospite da Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera, per promuovere il suo ultimo progetto cinematografico. Accanto a lui ci sarà anche un’altra bravissima attrice italiana, ovvero Stefania Rocca. Insieme parleranno delle loro esperienze de di lavoro e ovviamente del film che li vede protagonisti. ...