Formazioni ufficiali Parma Atalanta | le scelte degli allenatori

(Di domenica 9 maggio 2021) Ledimatch valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-3-3): Sepe; Busi, Bruno Alves, Osorio, Gagliolo; Grassi, Sohm, Kurtic; Gervinho, Cornelius, Kucka. All. D’Aversa.(3-4-2-1): Sportiello; Palomino, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Ilicic; Zapata. All. Gasperini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Genoa - Sassuolo GENOA (3 - 5 - 2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Behrami, Badelj, Zajc, Zappacosta; Destro, Pandev. All. Ballardini SASSUOLO (4 - 2 - 3 - 1): ...Tutto pronto al "Rigamonti" di Lecco, dove si affrontano i blucelesti di D'Agostino e il Grosseto, per il match valido per il primo turno play-off. I lombardi schierano dal ...Queste le formazioni ufficiali della partita in programma al Bentegodi alle 15. VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Barak, Ilic, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; ...