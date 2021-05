Formazioni ufficiali Juventus-Milan | Serie A 2020 2021

(Di domenica 9 maggio 2021) Ledi, match della trentacinquesima giornata di. Tutto pronto all’Allianz Stadium per lo scontro che mette di fronte bianconeri e rossoneri, entrambe a caccia di un posto in Champions League. Chi dovesse perdere rischia di rimanere fuori. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di domenica 9 maggio, chi la spunterà?: in attesa: in attesa SportFace.

Advertising

corgiallorosso : LIVE Roma-Crotone 0-0 – Inizia la ripresa - corgiallorosso : LIVE Roma-Crotone 0-0 – Due legni per i giallorossi. Fine primo tempo - corgiallorosso : LIVE Roma-Crotone 0-0 – 38' Pellegrini col mancino, blocca Cordaz - corgiallorosso : LIVE Roma-Crotone 0-0 – 20' Traversa di Mayoral - infoitsport : ROMA-CROTONE: le formazioni UFFICIALI. Mayoral torna in attacco, Darboe e Reynolds dal 1' (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Roma - Crotone, segui la direttaRoma : Fuzato; Karsdorp, Ibañez, Kumbulla, Reynolds; Cristante, Darboe; Pellegrini, Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca. Crotone : ...Ledi Juventus - Milan, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2020/2021 . Tutto pronto all'Allianz Stadium per lo scontro che mette di fronte bianconeri e rossoneri, ...News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...Questa sera alle ore 18:00, è andato in scena il match tra Roma e Crotone, valido per la 35esima gionata di Serie A; ecco le formazioni ufficiali e il commento del match: Al minuto 10', Roma vicina al ...