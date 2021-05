Folla e festa grande a Madrid | finito lo stato d' emergenza Covid in Spagna Durava dal 2020

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 9 maggio 2021). Alla mezzanotte gli spagnoli hanno festeggiato la fine dellod’allarme dichiarato dal governo il 14 marzoper contenere l’epidemia di-19. Restano in vigore l’obbligo di mascherina e la limitazione dei capienza e gli orari nei locali pubblici, dai musei ai bar, dalle chiese ai teatri. Allo scoccare della mezzanotte, migliaia di giovani sono scesi in piazza per festeggiare, molti senza la mascherina e senza rispettare la distanza di sicurezza, hanno formato assembramenti e calche. Nella capitale la polizia ha dovuto fare 450 interventi: migliaia di giovani erano nelle strada e nelle piazze, per bere alcool e festeggiare e gli agenti non sono riusciti a rimuovere gli assembramenti a Puerta del Sol. Clima euforico, per la fine dei 15 mesi di ...