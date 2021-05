Foggia accusa Mazzoleni | “Se hai una coscienza il contatto lo devi rivedere!”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 9 maggio 2021) Ancora polemiche all’esterno dello stadio Vigorito dopo il fischio finale della partita tra Benevento e Cagliari dove i padroni di casa sono usciti sconfitti. Non sono affatto mancate le proteste contro la direzione del match da parte dell’arbitro Doveri e soprattutto delle scelte al Var di Paolo. Pasqualeall’uscita dallo stadio ha intercettatoin autondolo di non aver rivisto ildel presunto rigore per il Benevento: “Se hai unailloandare a rivedere”. Queste le parole dell’ex giocatore della Lazio tra le tante.