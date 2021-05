Fiorentina, questo Vlahovic è da record: raggiunto un “mostro” come Batistuta (Di domenica 9 maggio 2021) La Fiorentina si coccola il suo pezzo pregiato Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo, con i gol di ieri, ha ragiunto Omar Batistuta La Fiorentina si coccola il suo bomber e pezzo pregiato Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo è l’unica nota lieta di una stagione stonata per la viola, per lui sono 21 i centri in campionato. Vlahovic ha raggiunto un mostro sacro come Omar Gabriel Batistuta ed è il più giovane nella storia della Fiorentina a mettere a segno almeno 20 gol in campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 maggio 2021) Lasi coccola il suo pezzo pregiato Dusan: l’attaccante serbo, con i gol di ieri, ha ragiunto OmarLasi coccola il suo bomber e pezzo pregiato Dusan: l’attaccante serbo è l’unica nota lieta di una stagione stonata per la viola, per lui sono 21 i centri in campionato.haunsacroOmar Gabrieled è il più giovane nella storia dellaa mettere a segno almeno 20 gol in campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

