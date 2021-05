Finale Champions League spostata a Londra? Le ultime (Di domenica 9 maggio 2021) Secondo le ultime indiscrezioni la UEFA sarebbe intenzionata a spostare la Finale di Champions League a Londra: i dettagli La UEFA starebbe pensando si spostare la sede della Finale di Champions League del 29 maggio da Istanbul a Londra. Domani il governo inglese ne discuterà con il massimo organismo di calcio europeo per valutare lo spostamento della sede. In effetti la Turchia è nel momento peggiore della pandemia mentre gli inglesi hanno la situazione sotto controllo dal punto di vista dei contagi e sono molto avanti nella campagna di vaccinazione. In più in Finale si scontreranno due squadre inglesi e far giocare la Finale in “casa” sarebbe più sicuro per tutti anche in ottica tifosi allo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 maggio 2021) Secondo leindiscrezioni la UEFA sarebbe intenzionata a spostare ladi: i dettagli La UEFA starebbe pensando si spostare la sede delladidel 29 maggio da Istanbul a. Domani il governo inglese ne discuterà con il massimo organismo di calcio europeo per valutare lo spostamento della sede. In effetti la Turchia è nel momento peggiore della pandemia mentre gli inglesi hanno la situazione sotto controllo dal punto di vista dei contagi e sono molto avanti nella campagna di vaccinazione. In più insi scontreranno due squadre inglesi e far giocare lain “casa” sarebbe più sicuro per tutti anche in ottica tifosi allo ...

